Кто будет контролировать "Укргаздобычу"? Волшебное слово "газ" в Украине все чаще и чаще почему-то означает что-то не очень хорошее. То Россия цену на этот самый газ поднимает для Украины, то оказывается, что этот газ кто-то ворует и продает непонятно куда, то населению Украины этот газ украинское правительство хочет продавать по европейским ценам, хотя в Европу Украина пока еще не пришла. В общем, хороших новостей при упоминании этого слова как бы и ждать нельзя. /top/social/kto_budet_kontrolirovat_ukrgazdobychu_/ Кто будет контролировать "Укргаздобычу"?

