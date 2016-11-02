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ул. Мельникова, 46А 04119 Киев (044)568-27-27

Социальная безопасность

Дадут ли спокойствие камеры видеонаблюдения гражданскому населению, - инициативы государства
8 Ноября, 16:37
8 Ноября, 16:37
ГЛАВНОЕ
Дадут ли спокойствие камеры видеонаблюдения гражданскому населению, - инициативы государства
Есть мнение, что эта инициатива никак не поможет от засилья криминала, по крайней мере в это никто не верит. Дешевле дать гражданам возможность самим себя защищать, тогда и культура поведения сразу вы...
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