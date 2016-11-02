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Рынок безопасности - это рынок тщеславия, - Андрей Семидидько
Кто и почему ведет партизанскую войну против коллег на охранном рынке?
/top/week/rynok-bezopasnosti-eto-rynok-tshcheslaviya-andrey-semididko/
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Анатолий Клепов российский ученый, один из ведущих мировых экспертов в области информационной безопасности поясняет, что со стороны разработчиков и поставщиков мобильной связи, а так же операторов сотовых сетей - технологии не стоят на месте, однако, это только визуальных технологический прогресс, обусловленный сменой корпусов, красотой иконок, работой маркетинговых и рекламных корпоративных служб.
О чем умалчивают украинские операторы сотовой связи
Анатолий Клепов российский ученый, один из ведущих мировых экспертов в области информационной безопасности поясняет, что со стороны разработчиков и поставщиков мобильной связи, а так же операторов сотовых сетей - технологии не стоят на месте, однако, это только визуальных технологический прогресс, обусловленный сменой корпусов, красотой иконок, работой маркетинговых и рекламных корпоративных служб.
/views/experts/o-chem-umalchivayut-ukrainskie-operatory-sotovoy-svyazi/
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Кто будет контролировать "Укргаздобычу"?
Волшебное слово "газ" в Украине все чаще и чаще почему-то означает что-то не очень хорошее. То Россия цену на этот самый газ поднимает для Украины, то оказывается, что этот газ кто-то ворует и продает непонятно куда, то населению Украины этот газ украинское правительство хочет продавать по европейским ценам, хотя в Европу Украина пока еще не пришла. В общем, хороших новостей при упоминании этого слова как бы и ждать нельзя.
/top/social/kto_budet_kontrolirovat_ukrgazdobychu_/
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Украина на условном режиме ограничения свободы
Игорь Приходько главный редактор ИА Security, - "до каких величин дошел страх у первых лиц страны". Можете себе представить те цифры, которые затрачиваются на обеспечение безопасности, удержание и будущие планы. Это колоссальные цифры.
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Дадут ли спокойствие камеры видеонаблюдения гражданскому населению, - инициативы государства
Есть мнение, что эта инициатива никак не поможет от засилья криминала, по крайней мере в это никто не верит. Дешевле дать гражданам возможность самим себя защищать, тогда и культура поведения сразу вы...
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